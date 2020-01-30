Центр Владивостока останется без воды

Владивосток, 30 января. «Примводоканал» предупредил об отключении холодного водоснабжения в центральной части Владивостока.

Как пишет «Deita.ru» со ссылкой на КГУП «Приморский водоканал», в четверг, 30 января, в центра Владивостока в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено холодное водоснабжение ряда многоквартирных домов.

Заранее запастись водой для бытовых нужд стоит жителям домов 12, 14, 14а, 14б, 14г по улице Адмирала Фокина, а также домов 13, 15, 15а, 17 по Светланской улице.

Ожидается, что ремонт на сетях водоснабжения будет проводиться в период с девяти часов утра до 17.00.

Напомним, «Примводоканал» обеспечивает питьевой водой жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района, производя около 300 тысяч кубических метров чистой воды в день.