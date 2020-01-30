Главный синоптик Приморья Кубай предупредил о резком похолодании

Владивосток, 30 января. Главный синоптик Приморского края Борис Кубай сообщил, что на смену штормовым ветрам в регион придут морозы.

Как пишет «Deita.ru», цитируя Кубая, циклон, который принес в Приморье штормовой ветер, постепенно смещается в сторону Берингова моря. Уже в четверг ветер в регионе начнет стихать. Но теплее в Приморском крае не станет — Кубай предупредил, что на смену ветру может прийти резкое похолодание на всей территории региона.

Так, в северных районах температура воздуха в первой декаде февраля может опуститься до 40 градусов ниже ноля. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно безоблачным. Во Владивостоке в период с пятого по девятое февраля ожидается от -10 градусов днем до -20 в ночные часы. В следующие выходные вновь усилится ветер, поэтому ощущаемая температура будет намного ниже фактической.