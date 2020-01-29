В Приморском крае закрылись на карантин 28 школ

Владивосток, 29 января. В 80 классах 28 школ в Приморье приостановлен учебный процесс из-за карантина. По информации регионального правительства, образовательные учреждения закрыты из-за высокой сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Отдельно во Владивостоке учеба приостановлена в 37 классах, расположенных в 13 школах. Под карантин также попала местная гимназия №2, сообщает Deita.

Специалисты регионального министерства здравоохранения отмечают, что карантин никак не связан с коронавирусом, который бушует в Китае. По словам специалистов, подобные вспышки ОРВИ довольно характерны для января. Их связывают с тем, что школьники возвращаются с зимних каникул.

Напомним, ранее таможня Владивостока обнаружила радиоактивный автомобиль на борту судна, прибывшего из Японии, сообщает «Газета.ru». С момента аварии в Японии на атомной станции «Фукусима-1» в регионе было выявлено 875 подобных товаров.