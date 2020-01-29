«Примводоканал» предупредил о массовых отключения воды во Владивостоке

Владивосток, 29 января. Массовые отключения холодной воды запланированы во Владивостоке 29 января. Об этом жителей города предупредил «Примводоканал» на своем официальном сайте.

Как сообщается, водоснабжение будет отключено с утра до конца рабочего дня. Список адресов, где 29 января не будет холодной воды, опубликован на сайте организации, пишет Deita.ru.

Ранее стало известно, что в южных районах полуострова Песчаный на северных территориях Уссурийского залива и проливе Босфор-Восточный в Приморье прогнозируется частичный взлом припайного льда.