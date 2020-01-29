Сильный ветер и морозы ожидаются во Владивостоке в среду

Владивосток, 29 января. Жителей Владивостока в эту среду ждет сильный ветер, а также морозы. Об этом сообщают приморские синоптики на портале «Примпогода».

Согласно их данным, ранним утром во Владивостоке будет около девяти градусов ниже нуля. Также ожидается сильный ветер – 15-20 м/с.

Заметного потепления днем ожидать не стоит. В то же время, ветер усилится до 23 м/с, а вечером его порывы достигнут штормовых значений – около 28 м/с.

Такая же сила ветра сохранится ночью, одновременно с резким понижением температуры, пишет Deita.ru.

Ранее жителей Приморья призвали воздержаться от выхода на лед из-из неблагоприятных погодных условий. По данным специалистов, циклон мог способствовать частичному разрушению ледяного покрова в регионе.