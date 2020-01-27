Дополнительные бюджетные места в вузах выделят для студентов в Приморье

Владивосток, 27 января. Еще большее количество приморских студентов сможет получать образование за счет государства в 2020 году. Такая возможность появится у тех, кто решил поступать в высшие и средне-профессиональные учебные заведения. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

В рамках выполнения послания президента России Владимира Путина, в Приморском крае количество бюджетных мест увеличится с 6 646 до 6 753. Студентам очной формы обучения предоставят 75 мест, заочникам выделят 21 место и 11 распределят между учащимися очно-заочной формы.

Путин в своем обращении подчеркивал, что в приоритете выделение дополнительных бюджетных мест для тех регионов, где существует нехватка врачей, педагогов и инженеров, передает Deita.ru.

Отмечается, что популярностью в этом году обещают пользоваться такие направления подготовки вузов как «Кораблестроение», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», а также «Менеджмент», «Лингвистика» и «Психология».

В средне-профессиональных образовательных учреждениях прогнозируется рост абитуриентов на строительные специальности, профессию автослесаря, повара и электромонтера.

По словам президента, решение вопроса о доступном образовании связано не только с увеличением бюджетных мест. Вузам необходимо налаживать сотрудничество с компаниями потенциальных работодателей. Это позволит студентам повысить свои знания и приступить к работе именно в своем регионе.

«У каждого выпускника должен быть шанс получить достойное образование в своем регионе, чтобы после обучения остаться здесь жить и работать на благо Приморья», — заявила министр образования края Наталья Бондаренко.

Ранее советник министра просвещения РФ Андрей Петров рассказал о возможных изменениях в задачах, стоящих перед ведомством после послания президента России Федеральному собранию.