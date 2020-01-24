Второй терминал построят в международном аэропорту «Владивосток»

Владивосток, 24 января. Второй терминал международного аэропорта планируют построить во Владивостоке. Строительные работы вошли в план развития воздушной гавани на ближайшие 20 лет. Об этом заявил представитель компании Группы «БазЭл» Алексей Васильченко на встрече с губернатором Приморья.

Отмечается, что в прошлом году международный пассажиропоток в аэропорту Владивостока вырос на 26%. Показатели свидетельствуют о том, что он практически достиг своей предельной пропускной способности. Площадь аэропорта составляет 46 тысяч квадратных метров, которые рассчитаны на 4,6 млн пассажиров в год. В 2019 году услугами аэровокзала воспользовались 3 миллиона пассажиров, передает Deita.ru.

Руководство региона решило повысить пропускной лимит международного терминала. Специалисты будут думать о том, как повысить эффективность имеющихся площадей.

Для повышения качества услуг было принято решение о возведении второго пассажирского терминала. Идею внесли в долгосрочный мастер-план на 20 лет.

Сообщается, что в 2023 году на полтора года закроют взлетно-посадочную полосу для ремонта. Вторая полоса была закрыта еще в 2012 году.

Ранее совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко сообщил, что в аэропорту не будут строить седьмой терминал G, а следующий терминал С2 будет построен не раньше 2026 года, передает РИАМО.