Приморские пограничники усилят контроль из-за китайского вируса

Владивосток, 23 января. На приморских пограничных контрольно-пропускных пунктах усилят санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщило правительство Приморского края.

В аэропорту организован круглосуточный контроль. Пассажиры будут проходить проверку на выходе к самолету, а также в досмотровой зоне и зале прилета. Иностранные граждане должны будут измерить температуру и заполнить анкету.

Данные меры связаны со вспышкой китайского коронавируса, жертвами которого стали уже сотни человек. На сегодняшний день известно о 17 летальных случаях от данного недуга.

На автомобильных КПП досматриваются все транспортные средства, а пассажиры автобусов проходят бесконтактную термометрию, передает Deita.ru.

По словам главы края Олега Кожемяко, санитарно-карантинный контроль ужесточат по всей территории Приморского края. Отмечается, что это будет особенно актуально, когда жители Китая отпразднуют Новый год и станут возвращаться из Поднебесной в Приморье.

«Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно», — сказал Кожемяко.

Агентство по туризму усилит разъяснительную работу с туристическими компаниями и отелями.

Ранее первый человек, который излечился от опасного китайского коронавируса рассказал о симптомах, которые предшествовали его госпитализации. По его словам, он испытывал головокружение, слабость и головную боль, передает «Царьград».