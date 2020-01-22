Беспечные водители во Владивостоке трижды за сутки повредили городское имущество

Владивосток, 22 января. ГИБДД по Владивостоку сообщило о трех авариях с повреждением городского имущества за минувшие сутки.

Как пишет «Deita.ru», на улице Уборевича житель Владивостока на автомобиле Toyota Vitz не справился с управлением и врезался в светофор. Позже в этот же день молодой человек 2000 года рождения за рулем Nissan Liberty на улице Калинина выехал на «встречку» и, уходя от лобового столкновения», повредил около 20 метров дорожного ограждения.

Еще одна авария произошла на улице Героев Тихоокеанцев. Мужчина 1996 года рождения на Honda Fit повредил два десятка метров дорожных ограждений, после чего врезался в опорную стену.

В результате вредоносных для городского хозяйства автоаварий никто не пострадал. Полицейские установили, что все водители были трезвыми. Их привлекли к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.