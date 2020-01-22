Синоптики предупредили об оттепели в Приморье

Владивосток, 22 января. Синоптики предупредили о понижении атмосферного давления и оттепели в Приморье.

Метеорологи «Примгидромета», пишет «Deita.ru», предупредили о грядущих переменах в погоде. По прогнозам, в среду атмосферное давление в регионе начнет понижаться, в течение дня возможны небольшие снегопады.

Температура воздуха повысится до -3 градусов, в регионе местами будет до -8. На юге Приморского края ожидаются оттепели до +3 градусов.

Во Владивостоке днем 22 января будет от 0 до -3 градусов. Существенных осадков не ожидается.

По предварительным прогнозам, такой характер погода сохранит до выходных. В субботу в Приморье может прийти небольшое похолодание, а в небе появится солнце. Температура воздуха днем составит до -7 градусов, ночью может подморозить до -14.