Массовое отключение электричества ждет жителей Владивостока

Владивосток, 22 января. Более 60 многоквартирных домов во Владивостоке останутся в среду без энергоснабжения.

Как пишет «Deita.ru» со ссылкой на муниципальное унитарное предприятие Владивостока «ВПЭС», массовое отключение электричества ожидается в связи с проведением плановых ремонтных работ по облуживанию электросетей.

Без энергоснабжения в период с 9 утра до 17 часов останутся 66 многоквартирных и частных домов, а также садовых участков. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

Отключения абонентов запланированы на улицах: Ватутина, на 4-й, 5-й и 6-й Восточной улице, на Вострецова, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Клары Цеткин, Курильской, Охотской, Пригородной, Светланской, Уютной, а также в садах общества «Портовик». С подробным списком домов можно ознакомиться на сайте МУПВ «ВПЭС».