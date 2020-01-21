Вторник во Владивостоке будет прохладным и ветреным

Владивосток, 21 января. Во вторник днем в столице Приморского края потеплеет до -5 градусов, сообщают синоптики.

Утром 21 января во Владивостоке будет до -16 градусов. Возможен сильный ветер до 16 метров в секунду. Днем воздух в городе прогреется до пяти-семи градусов ниже нуля, а ветер ослабнет до 11 м/с.

В ночь на среду, 22 января ожидается 11 градусов мороза при ветре в 6-11 м/с, сообщает портал Deita.ru.

Ранее стало известно, что в ближайшую неделю Владивосток ждут резкие перепады температур.