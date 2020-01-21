Десятки домов останутся без электричества во вторник во Владивостоке

Владивосток, 21 января. Десятки домов останутся без электричества во вторник в столице Приморского края.

Электроснабжение отключат в связи с проведением плановых работ. Света не будет 21 января с 09.00 до 17.00 на улицах Байдукова, Барсовая, Волховская, Вострецова, Енисейская, Изюбриевая, Каспийская, Кирова, Клары Цеткин, Корнилова, Невская, Порт-Артурская, Часовитина, Чкалова, Шевченко, Штормовая, Яблоневая и на Океанском проспекте.

Полный список домов, которые временно останутся без электроснабжения, со ссылкой на МУПВ ВПЭС публикует портал Deita.ru.

Ранее стало известно, что в южных районах полуострова Песчаный на серверных территориях Уссурийского залива и проливе Босфор-Восточный в Приморье прогнозируется частичный взлом припайного льда.