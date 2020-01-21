Владивосток ждет похолодание к концу недели

Владивосток, 21 января. В ближайшую неделю столицу Приморского края ждут резкие перепады температур, предупредили синоптики.

Осадков во Владивостоке не будет до конца недели. По данным синоптиков, температура в городе будет колебаться от пяти до 13 градусов мороза.

В начале недели южный ветер принесет в регион потепление до одного градуса ниже нуля. Но к концу недели на Владивосток обрушатся сильный ветер и похолодание, сообщил портал Deita.ru.

Ранее жителей Приморья призвали воздержаться от выхода на лед из-из неблагоприятных погодных условий. По данным специалистов, циклон мог способствовать частичному разрушению ледяного покрова в регионе.