Приморцам советуют воздержаться от выхода на лед из-за циклона

Владивосток, 19 января. Жителей Приморья призвали воздержаться от выхода на лед из-из неблагоприятных погодных условий. По словам спасателей, 19-20 января в регионе пройдет циклон, который будет способствовать частичному разрушению ледяного покрова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прогнозируется, что частичный взлом припайного льда произойдет в южных районах полуострова Песчаный на серверных территориях Уссурийского залива и проливе Босфор-Восточный, передает Deita.ru.

Спасатели напомнили, что нарушение правил выезда на лед может повлечь за собой административное наказание. Члены административной комиссии проводят регулярные рейды по выявлению нарушений, а также разъяснительную работу с рыбаками.

Специалисты напоминают, что категорически воспрещено выезжать на лед на автотранспорте. Нарушение данного порядка может обернуться штрафом до трех тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники МЧС спасли троих мужчин, которые провалились под лед. Инцидент произошел в Москве на Борисовских прудах, когда горожане пытались перейти водоем по льду, но провалились в пяти метрах от берега.