Водитель такси в Приморье шокировал пассажирку просмотром видео за рулем

Владивосток, 16 января. Водитель такси испугал пассажирку тем, что решил посмотреть видео на телефоне во время езды за рулем в Приморье. Жительнице краевого центра кажется, что таксист грубо нарушил правила дорожного движения и подверг ее жизнь опасности, но в ГИБДД разводят руками.

Сообщается, что дама воспользовалась услугой заказа такси через приложение одной из известных компаний. Машина приехала быстро, но комфортным путешествие назвать было нельзя. Сразу после начала движения, водитель достал гаджет и приступил к просмотру видеороликов. Таксиста не смутило оживленное движение на дороге.

Пассажирка объяснила, что была крайне удивлена самоуверенностью водителя, который возомнил себя асом вождения на дороге с интенсивным встречным движением, передает Deita.ru.

«Почти в нокаут водитель меня отправил своим вопросом «Оценку поставите в приложении?» Он что, сумасшедший? Будто не понимает, что нарушает ПДД!», — рассказала она.

Представители ГАИ заверили, что поведение водителя не являются нарушением правил дорожного движения. По их словам, противозаконным является только разговор по телефону без специальных средств. ПДД не предусматривает наказаний за просмотры видеороликов во время движения.

Ранее ФАН сообщал, что супруга бывшего игрока сборной России по футболу Павла Погребняка поделилась неудачным опытом поездки в такси. Водитель привез ее не в точно указанное место, при этом отказавшись продолжать поездку. Она пыталась убедить его, но натолкнулась на волну агрессии и грубости.