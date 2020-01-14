Канатную дорогу и сеть отелей могут построить на Камчатке

Владивосток, 14 января. Большую курортную зону планируют построить на Камчатке, проект получил название «Медвежья гора». Его стоимость оценивается в 1,5 млрд долларов.

Курорт хотят организовать в 71-м километре от Петропавловск-Камчатского и в 60 км от аэропорта «Елизово». В проекте указано строительство канатной дороги, возведение инфраструктуры, сети гостиниц.

В зимнее время здесь организуют горнолыжный курорт, а летом — трассы для скоростных спусков на велосипедах, горный картинг, площадки для альпинистов, пишет Deita.ru.

Как отмечает «Коммерсант», владельцем компании «Медвежья гора» стал миллиардер Роман Троценко. Он получил долю в размере 81,25%, остальные 18,75% принадлежат Андрею Перегудову.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире. Журналисты попросили главу государства почаще приезжать на полуостров.