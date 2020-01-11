Авиакомпания Air Seoul свяжет Южную Корею и Приморье

Владивосток, 11 января. Дочерняя компания перевозчика Asiana Airlines – лоукостер Air Seoul будет летать во Владивосток, говорится в сообщении на сайте компании.

Новый маршрут свяжет Владивосток и корейский аэропорт города Инчхон. Лоукостер расширяет свою маршрутную сетку и будет летать в Китай, Вьетнам и Тайвань.

Представители авиакомпании говорят, что будут заботиться о комфорте пассажиров и улучшат условия полетов. Air Seoul купит новые самолеты, увеличит проходы между сиденьями и запустит трансляцию фильмов.

В компании отметили, что столица Приморского края в последнее время стала популярным направлением для туристов из Южной Кореи. Их привлекает современный городской ландшафт и умеренные цены, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года российский лоукостер «Победа» сообщил о повышении цен на билеты из иностранных аэропортов на 5 евро. Дочерняя компания «Аэрофлота» планировала поднять цены на 25 евро, но передумала из-за конкурентной политики.