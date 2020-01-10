Трое жителей Приморья ответят в суде за принуждение девушек к проституции

Находка, 10 января. Три жителя Приморского края предстанут перед судом по обвинению в том, что принуждали девушек, в том числе несовершеннолетних, заниматься проституцией. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с октября 2017 года по июль 2018 года двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения соответственно и женщина 1987 года рождения вовлекли в занятие проституцией четырех женщин и трех девушек, не достигших совершеннолетия.

«Женщин и девушек избивали и заставляли оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Как отметили следователи, была собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело передали в суд.

Ранее полиция Приморья объявила в розыск неизвестных, расстрелявших балкон пожилой супружеской пары в Приморье. В результате выстрела повреждено остекление балкона, никто не пострадал. С призывом о помощи в поиске преступников обратился сын пожилой четы.