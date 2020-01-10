Серия подземных толчков зафиксирована на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 января. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков на Камчатке в ночь на 10 января.

Как пишет Deita.ru, катаклизм начался вечером в четверг и продолжался всю последующую ночь. Магнитуда самого сильного толчка, зафиксированного в районе села Ачайваям, составила около шести баллов по шкале Рихтера.

Сила еще восьми толчков колебалась в пределах от четырех до 5,9 балла. Ученые отмечают, что эпицентр сейсмологической активности находился в Олюторском районе Камчатского края.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в среду ночью два землетрясения произошли в Иране. Утром 7 января подземные толчки были зафиксированы у побережья Пуэрто-Рико.