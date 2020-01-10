Синоптики предупредили жителей Приморья о надвигающихся морозах

Владивосток, 10 января. На этих выходных жителей Приморского края ожидает морозная погода. По информации синоптиков, регион окажется под влиянием антициклонов, потому сильных осадков в предстоящие дни ожидать не стоит.

В ночь на субботу, 10 января, температура воздуха опустится до -22 градусов, а в северной части Приморского края может похолодать вовсе до -32. Днем же температура поднимется до -2 градусов, сообщает Deita.

Ближе к воскресенью антициклон должен усилиться, из-за днем воздух охладится еще не 3 градуса в сравнении с субботой.

Во Владивостоке осадки не ожидаются, однако синоптики прогнозируют сильный ветер. Днем похолодает до -10 градусов, а ночью до -15.

Напомним, ранее во Владивостоке около 30 автомобилей, которые рыбаки поставили в ряд на льду у берега, провалились под лед. Некоторые автовладельцы спасли автомобили из воды самостоятельно, другим пришлось обращаться за помощью к МЧС. Как отмечает одна из пострадавших, еще неделю назад в этом месте многие парковались, лед выдерживал нагрузку, пишет «Газета.ru».