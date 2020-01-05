Неизвестные открыли огонь по балкону пенсионеров в Приморье

Владивосток, 5 января. Неизвестные расстреляли балкон пожилой супружеской пары в Приморье. Злоумышленников разыскивают правоохранители.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Харьковская в поселке Заводской. В результате выстрела было повреждено остекление балкона, никто не пострадал.

Сын пожилой четы обратился с призывом о помощи в поиске и поимке злоумышленников. Он опубликовал обращение в социальных сетях. Мужчина считает, что предположительной причиной расстрела балкона пенсионеров является вандализм, передает deita.ru.

Отыскать свидетелей произошедшего не удалось. Соседи пострадавших утверждают, что ничего не знают и не слышали.

Инцидент вызвал бурное обсуждение на просторах Сети. Один из пользователей выдвинул версию, что вандалы стреляли со второго этажа дома напротив.

Полиция Приморья пока никаких комментариев по поводу происшествия не давала.

Ранее ФАН сообщал, что ребенок получил пулевое ранение в результате беспорядочной пальбы в воздух неизвестным стрелком в Иркутской области. Инцидент произошел в новогоднюю ночь на одном из дачных участков, где ребенок проводил время с родителями.