Десятки автомобилей провалились под лед во Владивостоке

Владивосток, 5 января. В бухте Воевода на острове Русский сразу около 30 автомобилей ушли под лед. По словам местных жителей, машины принадлежали рыбакам, проявившим невнимательность.

На время новогодних каникул сотни любителей подледного лова устремились на рыбалку. Некоторые из них решили припарковать свои автомобили на льду. Сегодня утром в социальных сетях местные жители выложили кадры, на которых видно, как примерно 30 автомобилей с импровизированной стоянки ушли под лед, пишет Deita.

По информации очевидцев из всех машин, оставленных в бухте, повезло лишь одной, которая стояла в стороне от остальных.

Напомним, ранее во Владивостоке местная полиция задержала мужчину, подозреваемого в массовом прокалывании шин на чужих автомобилях. Наводку на хулигана правоохранители получили из жалоб в социальных сетях, пишет «Газета.ru».

Некоторое время полицейским пришлось провести в засаде, однако вскоре им удалось поймать предполагаемого преступника, которым оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Его поймали в районе остановки «Детский парк». В содеянном он признался, однако мотивы своих преступлений назвать так и не сумел.