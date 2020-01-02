Вулкан на Курилах выбросил столб пепла

Владивосток, 2 января. Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 км, сообщили в МЧС России по Сахалинской области.

Как отметили в ведомстве, Эбеко считается активным вулканом. Шлейф от выброса пепла составил около 5 км. В МЧС заверили, что угрозы для местных жителей нет.

Ближайший к вулкану населенный пункт — город Северо-Курильск. В этот раз жители не ощутили характерный сероводородный запах в воздухе.

За последние 20 лет извержения Эбеко происходили пять раз, последний — в 2017 году, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось о мощном извержении вулкана в Новой Зеландии. Во время извержения на острове Уайт-Айленд находилось 20 туристов, некоторые из них могли пострадать.