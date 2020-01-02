Владивосток официально стал столицей Приморского края

Владивосток, 2 января. Владивосток стал столицей Дальнего Востока и Приморского края с 1 января 2020 года, сообщили в городской администрации.

Соответствующий закон был принят депутатами Приморья в ноябре 2019 года. Власти рассчитывают, что новый статус принесет дополнительные средства в муниципальный бюджет.

По словам председателя городской думы Владивостока Андрея Брика, в 2020 году в столице Приморья проведут несколько крупных международных и федеральных мероприятий.

На благоустройство общественных территорий для проведения масштабных мероприятий из городского бюджета выделено 300 млн рублей, пишет Deita.ru.

Напомним, что ежегодно во Владивостоке проходит международный Восточный экономический форум (ВЭФ), который привлекает новых иностранных инвесторов и дает толчок развитию региона.