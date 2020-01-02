Спасатели Магадана ищут мужчину, пропавшего на сопке Марчеканская под Новый год

Магадан, 2 января. Спасатели и полиция ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах на сопке Марчеканская в Магадане 31 декабря. Об этом говорится в сообщении магаданского филиала ДВРПСО МЧС России.

По информации ведомства, два молодых человека в нетрезвом виде приехали на такси к подножию сопки — это место является излюбленным у горожан. Они вышли из машины и сказали водителю подождать их. Спустя некоторое время мужчины вернулись и попросили отвезти их домой, однако на обратном пути один из них обнаружил, что потерял телефон. Молодой человек вышел из автомобиля и пошел искать пропажу.

«Не дождавшись своего товарища, второй мужчина пошел за ним. Через некоторое время мужчина, который потерял телефон, вернулся один, сел в машину и сказал водителю, чтобы он ехал. Прибыв по адресу, молодой человек расплатился с водителем и ушел. Но водитель такси заволновался за судьбу второго человека и обратился в полицию», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Полиция обратилась к спасателям, так как у сотрудников правоохранительных органов нет специализированной высокопроходимой снегоходной техники. Сотрудники МЧС обследовали подножие сопки и опросили гуляющих там людей: их было достаточно много, однако молодого человека никто не видел, — пояснили в ведомстве.

«После безрезультатных поисков спасатели передали информацию сотрудникам полиции и убыли к месту несения дежурства в готовности к реагированию при появлении новой информации», — сообщили в магаданском филиале ДВРПСО МЧС России.

Ранее в Чите удалось найти мальчика, пропавшего 1 января. Полиция вместе с волонтерами поискового отряда почти сутки искали ребенка.