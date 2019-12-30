Эксгибиционист пугает детей в Приморском крае

Владивосток, 30 декабря. В приморском Фокино мужчина спустил штаны и оголил «пятую точку» возле здания школы. Фотография с изображением непристойного поведения появилась в Сети.

Инцидент произошел в районе 251 школы. Отмечается, что эксгибиционист был в одежде, но в какой-то момент решил оголить себя ниже пояса. Оказалось, что «пятая точка» была облачена лишь в бикини — узкая полоска ткани почти не прикрывает оголенную часть тела, передает DEITA.RU.

Неадекватный поступок активно обсуждается в социальных сетях. Жители города сетуют на то, что подобные «представления» могут напугать и шокировать детей. Кроме того, некоторые жители города говорят, что мужчина не первый год столь странно проводит досуг.

«Он не первый год так чудит. Два года назад мою дочь напугал, еле успокоила ее», — отметила жительница Фокино

Некоторые пользователи Сети шутливо предположили, что мужчина проводит промо-акцию по продаже нижнего белья.

Стоит отметить, что если нарушителя спокойствия определят и задержат, его ждет административное наказание.