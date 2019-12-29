В Сахалинской области ищут трех кандидатов на пост министра

Владивосток, 29 декабря. Министр госуправления Сахалинской области Юлия Рокотянская разместила пост об открытых вакансиях на странице в Facebook.

В правительство Сахалина ищут министра энергетики и газификации, министра архитектуры и градостроительства, министра ЖКХ.

«Все вакансии с локацией на Сахалин, предоставляется социальный пакет и релокация», — написала Рокотянская, ее цитирует Deita.ru.

Министр госуправления отметила, что желающие занять данные должности есть, но Сахалин нуждается в высокопрофессиональных кадрах. Рокотянская подчеркнула, что «Сахалин — прекрасное место».

Ранее сообщалось, что Сахалинская область выполнила годовой план по расселению аварийного жилья.

На Сахалине внедряют систему онлайн-консультаций в медицинских учреждениях.