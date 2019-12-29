Гимнастка упала с шестиметровой высоты в цирке Владивостока

Владивосток, 29 декабря. Гимнастка во время выполнения акробатического номера под куполом упала с высоты в цирке Владивостока.

Инцидент произошел 29 декабря, когда девушка держалась за канат на высоте шести метров. Ассистент гимнастки сильно вращал канат.

Не удержавшись, девушка упала вниз. Пострадавшую срочно госпитализировали, о ее состоянии не сообщается, пишет издание Deita.ru.

Ранее стало известно, что в конце ноября российская гимнастка Евгения Асонова упала с высоты во время выступления на соревнованиях в Риге.

Девушка сломала позвоночник, ей сделали операцию, после которой спортсменка перешла к программе реабилитации.