МЧС предупредило жителей Приморья о штормовом ветре на Новый год

Владивосток, 29 декабря. МЧС России предупредило жителей Приморского края об усилении ветра с 30 декабря. Скорость ветра достигнет 25 м/с.

Перед Новым годом на дорогах Владивостока ожидается гололедица, в ночные часы столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза, пишет Deita.ru.

31 декабря синоптики прогрозируют штормовой ветер со скоростью 32 м/с. По шкале Бофорта сила ветра оценивается в 11 из 12 баллов.

Жители Владивостока пишут в соцсетях, что переживают за судьбу елки. При такой погода зеленая красавица может упасть. Это уже происходила в 2009 и в 2013 годах.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в столице Приморья пройдет плановое отключение электричества.