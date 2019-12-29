Несколько домов во Владивостоке останутся без электричества перед Новым годом

Владивосток, 29 декабря. Несколько десятков домов останутся без электричества в столице Приморского края 30 декабря, сообщили в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей.

Электричество будет отключено в период с 09.00 до 17.00. Длительность отключения составит 2-8 часов. Как отмечается издание Deita.ru, отключения затронят дома на улицах Александровича, Амундсена, Водопроводной, Восточном проспекте.

Плановое отключение также планируется на улицах Дачной, Кольцевой, Лермонтова, Маяковского, Мусоргского, Рокоссовского и других.

По данным синоптиков, 30 декабря во Владивостоке днем ожидается околонулевая температур. Ночью столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза.