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Один ребенок погиб, еще один пострадал в крупном ДТП с автобусом в Приморье

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Один ребенок погиб, еще один пострадал в крупном ДТП с автобусом в Приморье

Владивосток, 25 декабря. Авария с автобусом и двумя автомобилями произошла на пешеходном переходе в Уссурийске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Приморью.

Отмечается, что один ребенок погиб, еще один пострадал. Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в среду утром. Водитель пассажирского автобуса «Луидор» наехал на семилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. После этого автобус наехал на Honda Fit и Toyota Probox. Они уступали дорогу пешеходам на встречной полосе.

В результате аварии погиб семилетний мальчик. У одной из пассажирок автобуса диагностировали сотрясение мозга. 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

Ранее внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с грузовиком «Урал» недалеко от поселка Барановского в Уссурийском городском округе Приморья.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Приморью
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