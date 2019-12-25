Без электричества во Владивостоке останутся 160 домов

Владивосток, 25 декабря. В среду в столице Приморского края 160 домов останутся без электроэнергии. О запланированных отключениях жителей уже предупредили работники Владивостокского предприятия электрических сетей.

Как сообщает местное издание Deita, свет в домах будет отсутствовать с 09:00 до 17:00. Причиной тому станут плановые работы.

Так, в течение сегодняшнего дня будут обесточены дома на улицах Александровича, Брянской, Буковой, Воровского, Высокой, Гаршина, Главной, Гоголя, Грибоедова, Державина и других.

Напомним, ранее сообщалось, что самая морозная ночь этой недели уже осталась позади — наиболее низкая температура была зафиксирована 24 декабря. В ближайшие пару дней в Приморском крае ожидается потепление. В среду к Приморью подойдет циклон из Японии, который станет причиной небольшого снегопада.