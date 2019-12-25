Синоптики предупредили жителей Владивостока о снегопаде

Владивосток, 25 декабря. Приморские синоптики рассказали о погоде на среду, 25 декабря. Снегопад, который обещали ранее, затронет не весь край, обойдя северные районы.

Как сообщает Deita, циклон, который должен принести снегопады, пройдет не над всем Приморьем. Север края останется под влияние антициклона: там будет малооблачно, а вероятность выпадения осадков незначительная. На севере края ожидаются морозы: ночью до минус 36 градусов Цельсия, днем до 16 градусов мороза.

Циклон затронет юг Приморского края. Из-за этого в этих районах будет пасмурно, пройдет снегопад, а столбики термометров днем покажут от 3 до 8 градусов мороза.

Во Владивостоке утром в среду пройдет снег, воздух прогреется до минус 7 градусов.