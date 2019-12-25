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Более трехсот домов во Владивостоке временно останутся без воды

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Более трехсот домов во Владивостоке временно останутся без воды

Владивосток, 25 декабря. Во Владивостоке в эту среду пройдут плановые отключения воды. Об этом сообщает Примводоканал.

Как сообщили в организации, вода будет отключена в 9:00 часов. Ее подача возобновится в 20:00. Всего без воды останутся 357 домов, сообщает Deita.ru.

Ниже приводится список адресов, где 25 декабря будет отключена холодная вода. 

Более трехсот домов во Владивостоке временно останутся без воды

Напомним, что в начале октября состоялось отключение холодного водоснабжения в Первомайском районе. Ограничение в подаче воды было связано с проведением ремонта на сетях водопровода.

Источник: Deita.ru
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