Более трехсот домов во Владивостоке временно останутся без воды

Владивосток, 25 декабря. Во Владивостоке в эту среду пройдут плановые отключения воды. Об этом сообщает Примводоканал.

Как сообщили в организации, вода будет отключена в 9:00 часов. Ее подача возобновится в 20:00. Всего без воды останутся 357 домов, сообщает Deita.ru.

Ниже приводится список адресов, где 25 декабря будет отключена холодная вода.

Напомним, что в начале октября состоялось отключение холодного водоснабжения в Первомайском районе. Ограничение в подаче воды было связано с проведением ремонта на сетях водопровода.