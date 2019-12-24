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Синоптики предупредили жителей Приморья о похолодании в конце недели

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Синоптики предупредили жителей Приморья о похолодании в конце недели

Владивосток, 24 декабря. Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды до конца рабочей недели. Небольшой снегопад придет в Приморье, как ожидается, в среду.

Как сообщает Deita, самая морозная ночь этой недели уже осталась позади — наиболее низкая температура была зафиксирована в ночь на 24 декабря. В ближайшие пару дней в Приморском крае ожидается потепление. 

К среде антициклон немного ослабеет, к Приморью подойдет циклон из Японии, который станет причиной небольшого снегопада.

В четверг и пятницу в крае вновь начнет холодать, при этом осадков не предвидится.

Как сообщалось ранее, во вторник во Владивостоке ожидается сильный ветер — до 14 м/с. Температура воздуха составит около 11 градусов мороза. Вечером ветер стихнет до 11 м/с, а температура упадет до минус 13 градусов.

Источник: Deita
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