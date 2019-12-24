Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Погода в ближайшие сутки во Владивостоке будет очень переменчивой

57
0 Оставить комментарий

Погода в ближайшие сутки во Владивостоке будет очень переменчивой

Владивосток, 24 декабря. Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды во Владивостоке на ближайшие сутки.  Он опубликован на портале «Примпогода».

Согласно его данным, Владивосток ожидает сильный ветер – до 14 м/с. Температура воздуха составит до -11 градусов. Вечером ветер стихнет до 11 м/с, а температура упадет до 13 градусов мороза. Утром может начаться легкий снегопад, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в ноябре в столице Приморского края образовались огромные пробки из-за мощного снегопада и ледяного дождя. В сложной ситуации оказалась и снегоуборочная техника, которая не успевала справляться с расчисткой дорог

Источник: Deita.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров