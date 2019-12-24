Погода в ближайшие сутки во Владивостоке будет очень переменчивой

Владивосток, 24 декабря. Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды во Владивостоке на ближайшие сутки. Он опубликован на портале «Примпогода».

Согласно его данным, Владивосток ожидает сильный ветер – до 14 м/с. Температура воздуха составит до -11 градусов. Вечером ветер стихнет до 11 м/с, а температура упадет до 13 градусов мороза. Утром может начаться легкий снегопад, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в ноябре в столице Приморского края образовались огромные пробки из-за мощного снегопада и ледяного дождя. В сложной ситуации оказалась и снегоуборочная техника, которая не успевала справляться с расчисткой дорог