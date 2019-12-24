Названы адреса, по которым во Владивостоке временно отключат воду

Владивосток, 24 декабря. Плановые работы на сети холодного водоснабжения пройдут во Владивостоке в этот вторник. Об этом сообщает «Примводоканал».

В организации назвали адреса, где с 9:00 до 13:00 не будет воды. Речь идет о трех зданиях на улице Овчинникова: 26, 26А, 28. Как пишет Deita.ru, указанные работы являются плановыми.

Напомним, что в начале октября состоялось отключение холодного водоснабжения в Первомайском районе. Ограничение в подаче воды было связано с проведением ремонта на сетях водопровода. А 3 октября от холодного водоснабжения были отключены часть населенных пунктов Надеждинского муниципального района.