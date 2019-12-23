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Подросток погиб при попытке сделать селфи на железной дороге во Владивостоке

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Подросток погиб при попытке сделать селфи на железной дороге во Владивостоке

Владивосток, 23 декабря. Тринадцатилетний школьник погиб от удара током при попытке сфотографироваться на вагоне в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

По имеющимся данным, в прошедший уик-энд в 10.46 (по московскому времени) на железнодорожной станции «Гайдамак» произошел смертельный случай.

Согласно предварительной версии, 13-летний школьник, игнорируя знаки «Осторожно, электрическое напряжение!», установленные на опорах контактной сети и цистерне, забрался на вагон с целью сфотографироваться, пишет Deita.ru.

Рабочее напряжение контактной сети на тот момент составляло 27,5 кВ. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ ситуацию в настоящее время не комментируют, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, с начала текущего года это уже третий случай гибели несовершеннолетних на полигоне ДВЖД.

Источник: Дальневосточная железная дорога
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