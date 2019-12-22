Два автомобиля столкнулись на трассе в Приморском крае

Владивосток, 22 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба краевого УМВД России.

По данным ведомства, водитель Toyota Carina, двигаясь со стороны населенного пункта Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Toyota Ractis.

В результате автомобильной аварии травмы получили водители обоих транспортных средств, а также несовершеннолетняя пассажирка одной из машин. В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, пишет Deita.ru.

В УМВД России по Приморскому краю уточнили, что в настоящее время инициирована проверка, по результатам которой будет принято решение.

Накануне три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии во Владимирской области.