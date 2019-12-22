Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Около 30 рыбаков устроили «ледовое побоище» в Приморье

45
0 Оставить комментарий

Около 30 рыбаков устроили «ледовое побоище» в Приморье

Владивосток, 22 декабря. Массовая драка рыбаков произошла в Приморье. Об этом сообщает информационное агентство «Восток-Медиа».

Согласно сведениям издания, «ледовое побоище» произошло на Амбе в районе Песчаного. Так, компания любителей зимней рыбалки рассекала по льду на катере на воздушной подушке, другие рыбаки негативно отреагировали на забаву.

Изначально рыбаки сделали предупреждение водителю катера, но он никак не отреагировал, что привело к массовой драке. По информации агентства, в конфликте были задействованы примерно 30 рыбаков.

Ранее жители Большого Камня в Приморском крае обратились в Deita.ru и рассказали, что в районе одного из многоэтажных домов спят «уставшие» рыбаки.

Источник: Восток-Медиа
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров