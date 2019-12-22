Около 30 рыбаков устроили «ледовое побоище» в Приморье

Владивосток, 22 декабря. Массовая драка рыбаков произошла в Приморье. Об этом сообщает информационное агентство «Восток-Медиа».

Согласно сведениям издания, «ледовое побоище» произошло на Амбе в районе Песчаного. Так, компания любителей зимней рыбалки рассекала по льду на катере на воздушной подушке, другие рыбаки негативно отреагировали на забаву.

Изначально рыбаки сделали предупреждение водителю катера, но он никак не отреагировал, что привело к массовой драке. По информации агентства, в конфликте были задействованы примерно 30 рыбаков.

Ранее жители Большого Камня в Приморском крае обратились в Deita.ru и рассказали, что в районе одного из многоэтажных домов спят «уставшие» рыбаки.