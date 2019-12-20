Эксперты назвали зарплату промышленного альпиниста во Владивостоке

Владивосток, 20 декабря. Специалисты узнали, сколько в среднем получает промышленный альпинист во Владивостоке. Как выяснилось, представители столь экстремальной профессии зарабатывают немногим меньше своих коллег из Москвы или Санкт-Петербурга.

По данным экспертов, промышленный альпинист, работающий в столице Приморья, может получать в среднем 60 тысяч рублей. В Москве же заработок его коллег составит около 70 тысяч рублей, в то время как житель Санкт-Петербурга в месяц получит 65 тысяч, пишет Deita со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

В других городах, например, Хабаровске или Чите, промышленный альпинист получает в среднем 57 и 50 тысяч соответственно.

Напомним, в начале декабря эксперты назвали регионы России с зарплатами более 100 тысяч рублей в месяц. Среди них оказался Дальний Восток. В Магадане и Ненецком автономном округе более 100 тысяч получает четверть работающего населения. Хороший доход на Дальнем Востоке объясняется тем, что там находятся сырьевые предприятия.