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Более 80 домов во Владивостоке останутся без света

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Более 80 домов во Владивостоке останутся без света

Владивосток, 20 декабря. 89 домов во Владивостоке останутся без света. Массовые отключения в столице Приморского края будут связаны с ремонтными работами.

В связи с плановой диагностикой, массовые отключения ожидаются с 09:00 до 17:00. Об этом сообщает местное издание Deita со ссылкой на Владивостокское предприятие электрических сетей.

Так, в течение дня свет будет отсутствовать в домах на улицах Александровича, Главной, Дунаевского, Земляничной, Курчатова, Ладыгина, Лермонтова, Нейбута, Окатовой, Подгорной, Пригородной, Рыбацкой, Толстого, Чичериной, Черняховского, а также на Восточном проспекте.

Напомним, это не первое на этой неделе отключение света в отдельных районах Владивостока. Ранее без электричества остались 119 домов в городе.

Источник: Deita
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