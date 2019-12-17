Аварийная ситуация сложилась на дорогах Приморья из-за гололеда

Владивосток, 17 декабря. В Приморском районе автомобильные дороги и тротуары покрылись льдом и водой. Местных жителей предупреждают об авариях, а пешеходам рекомендуют быть на улице максимально осторожными.

После резкого потепления снег на улицах подтаял, однако при первых ночных заморозках дороги сковал гололед, создав опасную ситуацию, сообщает местное издание Deita. Например, во острове Русском несколько автомобилей не могут подняться в районе Ворошиловской батареи. На перевале стоят еще пятнадцать машин.

Подобная ситуация сложилась в целом во всем регионе. Так, на дороге в сторону города Большой Камень встал рейсовый автобус. В районе поворота на Ханган произошла автомобильная авария. Жители города также сообщают об опасной ситуации на улицах, кроме того, по их словам, в районе заводской больницы провалилась дорога.

Напомним, ранее региональные синоптики предупредили о резком похолодании в северных районах Приморского края. Заморозки в регионе начнется уже во вторник. Лишь в южных районах края до среды сохранятся оттепели.