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Опубликован список адресов во Владивостоке, где будет отключено электричество

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Опубликован список адресов во Владивостоке, где будет отключено электричество

Владивосток, 17 декабря. Плановые работы по ремонту и диагностике электросети пройдут в отдельных районах Владивостока в этот вторник. Об этом сообщает муниципальное унитарное предприятие Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ ВПЭС).

Список адресов, которые останутся без электричества с 9:00 до 17:00 приводит издание Deita.ru. Всего без света останутся  119 домов по следующим адресам.

Алябьева ул.  5, 7, 9,

Ватутина ул.  26,

Восточная 5-я ул.  41, 70, 72,

Главная ул.  23Г, 23Д, 25В, 25Г, 25Д, 32Б, 40В, 42,

Комитетская ул.  10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 16Б, 17, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 7, 7А, 7В, 8, 9,

Крутая 2-я ул.  4, 6, 8,

Нейбута ул.  11, 45, 45А, 47, 47Б, 51, 53, 57, 61, 63, 63А, 63Б,

Океанский пр-кт  26,

Полетаева ул.  46Д, 46К, 48, 48/1, 50, 50Б,

Пологая ул.  58,

Пригородная 1-я ул.  10, 101, 103, 105, 107, 3, 4, 6, 8, 96, 98, 99,

Рыбацкая ул.  25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А,

Скатная ул.  32, 40В, 40Ж, 44А,

Толстого ул.  25, 27, 29, 37,

Урицкого ул.  3, 4А, 7,

Уютная ул.  10, 12, 14, 14А, 2, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4,40, 42, 8, 9

 

Источник: Deita.ru
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