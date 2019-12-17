Синоптики предупредили о резком похолодании в Приморье

Владивосток, 17 декабря. Синоптики предупредили о резком похолодании в северных районах Приморского края.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на «Примпогоду», похолодание в Приморье начнется уже во вторник. Лишь в южных районах края до среды сохранятся оттепели.

В середине недели весь регион окажется в зоне влияния азиатского антициклона, который принесет с собой морозы и ветер. В среднем по краю ожидается до -24 градусов по ночам и до -13 градусов днем. В северных районах ночная температура воздуха может опуститься до -30 градусов. Осадков при этом не ожидается.

По предварительным прогнозам, морозы придут ненадолго. Синоптики сообщают, что следующая неделя будет относительно теплой и снежной. К Новому году вновь похолодает, а сильный ветер добавит дискомфорта от пребывания на улице.