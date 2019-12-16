Десятки домов временно останутся без электроснабжения во Владивостоке

Владивосток, 16 декабря. Сегодня днем в столице Приморского края запланированы отключения электроснабжения. Об этом сообщили в Муниципальном унитарном предприятии Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (МУПВ ВПЭС).

Электроснабжение отключат 16 декабря на десятках улиц города. Время отключения составит от двух до восьми часов в период с 09.00 до 17.00 по местному времени (с 02.00 до 10.00 по Москве). Причиной станет проведение плановых работ.

Полный список улиц и домов, которые останутся без электроснабжения, публикует портал Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ожидается значительное потепление. После этого циклон, идущий с территории Китая, принесет в регион осадки в виде снега, заявили синоптики.