Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Десятки домов временно останутся без электроснабжения во Владивостоке

37
0 Оставить комментарий

Десятки домов временно останутся без электроснабжения во Владивостоке

Владивосток, 16 декабря. Сегодня днем в столице Приморского края запланированы отключения электроснабжения. Об этом сообщили в Муниципальном унитарном предприятии Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (МУПВ ВПЭС).

Электроснабжение отключат 16 декабря на десятках улиц города. Время отключения составит от двух до восьми часов в период с 09.00 до 17.00 по местному времени (с 02.00 до 10.00 по Москве). Причиной станет проведение плановых работ.

Полный список улиц и домов, которые останутся без электроснабжения, публикует портал Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ожидается значительное потепление. После этого циклон, идущий с территории Китая, принесет в регион осадки в виде снега, заявили синоптики.

Источник: Deita.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров