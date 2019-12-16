Владивосток ожидает отключение воды

Владивосток, 16 декабря. В предстоящие дни отдельные дома во Владивостоке останутся без водоснабжения. Подачу перекроют по графику в связи с проведением ремонтных работ.

Плановое отключение воды планируется на 17,18 и 19 числа, сообщает издание Deita со ссылкой на Примводоканал.

Так, во вторник, 17 декабря, утром воды не будет в шести домах на улице Жигуры, а днем в домах на улицах Бульварной, Красного Знамени, Круговой, Некрасовской, Писаревской, Толстого, а также на Народном проспекте.

В среду, 18 декабря, в течение дня без воды останутся дома, расположенные на Океанском проспекте, а также на улицах Адмирала Фокина, Светланской, Карьерной, Луговой и других. В четверг же без воды останутся дома на улице Героев Варяга, Иртышской и Крыгина.

Напомним, ранее в соцсетях жители Уссурийска опубликовали видео, на котором запечатлена необычная уборка снега. На расчистку территории возле одного из зданий вышли люди в ростовых куклах животных. Ролик, на котором две «панды» и «динозавр» расчищают снег возле здания на улице Ермакова быстро набрал популярность.