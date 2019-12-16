Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Приморье ожидается сильное потепление, предупреждают синоптики

100
0 Оставить комментарий

В Приморье ожидается сильное потепление, предупреждают синоптики

Владивосток, 16 декабря. Сегодня в Приморском крае ожидается значительное потепление. После этого циклон, идущий с территории Китая, принесет в регион осадки в виде снега, заявили синоптики.

В течение дня на большей территории региона ожидается положительная температура. Воздух прогреется до +7 градусов. Отрицательные температуры возможны лишь на северо-востоке Приморья, сообщает Deita.

Ко вторнику, 17 декабря, в Приморском крае ожидается снег, ночью потепление продолжится. Днем из-за роста атмосферного давления осадки прекратятся, а температура воздуха вновь опустится.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали местных жителей о надвигающемся со стороны Китая циклоне и резком потеплении.

Источник: Deita
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров