В Приморье ожидается сильное потепление, предупреждают синоптики

Владивосток, 16 декабря. Сегодня в Приморском крае ожидается значительное потепление. После этого циклон, идущий с территории Китая, принесет в регион осадки в виде снега, заявили синоптики.

В течение дня на большей территории региона ожидается положительная температура. Воздух прогреется до +7 градусов. Отрицательные температуры возможны лишь на северо-востоке Приморья, сообщает Deita.

Ко вторнику, 17 декабря, в Приморском крае ожидается снег, ночью потепление продолжится. Днем из-за роста атмосферного давления осадки прекратятся, а температура воздуха вновь опустится.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали местных жителей о надвигающемся со стороны Китая циклоне и резком потеплении.