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ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса и машины в Приморье

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ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса и машины в Приморье

Владивосток, 15 декабря. Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Nissan в Приморском крае, в результате страшного дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, авария произошла в 09.27 по местному времени. Автобус, следовавший рейсом ЗАТО Фокино — Дунай, столкнулся с легковым автомобилем Nissan. В результате водитель и пассажир машины погибли.

ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса и машины в Приморье

На месте работают экстренные службы. Все детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточняла Deita.ru, за рулем легковушки находилась женщина 1960 года рождения, которая, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Источник: Федеральное агентство новостей
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